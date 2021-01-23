Afyonkarahisar'ın simgesi Akarçay dondu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın simgesi Akarçay dondu

Donan Akarçay'da yüzeye çıkan çöpler ilginç görüntüler oluşturdu

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklığının gece eksi derecelerin altına düştüğü Afyonkarahisar'da kentin simgelerinden birisi olan Akarçay donarak buz tuttu. Akarçay'a atılan maden suyu ve diğer çöplerin buz üstüne çıkarak donma görüntüsü ilginç bir manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar'da kent merkezinde bulunan ve şehrin simgesi haline gelen Akarçay, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Donan Akarçay'a atılan taçlar ve şişeler buzun üstünde kalırken, bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen buz tutan çayın çevresinde yürüyüşe çıkarak manzarayı seyretti. Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının artması ve güneşin kendini göstermesiyle de Akarçay drone ile havadan görüntülendi.