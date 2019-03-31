Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

26 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdal Karaman kazandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdal Karaman kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Karaman bin 322, CHP adayı Harun Güner bin 225, DP adayı Murat Karakoyun 86 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Erdal Karaman, AK Parti, Sinanpaşa, Afyon, Güncel
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