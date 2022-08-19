Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

19.08.2022 19:22
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Düzağaç beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Dedektör köpek "Kan"ın yaptığı aramada araçta, 468 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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