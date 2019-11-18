Afyonkarahisar'ın sisler içinde nefes kesen manzarası

Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek drone ile Karahisar Kalesi'ni görüntüledi

AFYONKARAHİSAR - 29 yaşındaki Afyonkarahisarlı fotoğrafçı Çağrı Selek'in çektiği Karahisar Kalesi'nin fotoğrafları görenleri adeta mest etti.

Lokumu, kaymağı, sucuğu, mermeri, haşhaşı ve tarihi mekanları ile tanınan Afyonkarahisar da fotoğrafçılık yapan Çağrı Selek çektiği fotoğraflar ile insanları büyülemeye devam ediyor. Son günlerde sisli bir sabaha uyanan Afyonkarahisar, fotoğraf tutkunlarını mest edecek manzaralar sunuyor. Yerden 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi, fotoğrafçılara sisler içeresinde göz kırpıyor.

Çektiği fotoğraflarla gerek Türkiye'de gerek yurtdışında isminden söz ettiren ve fotoğraf yarışmalarında bir çok birbirinden farklı kategoride ödül alan fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in Afyonkarahisar Kalesi'ni kuş bakışı fotoğrafladığı kareler sosyal medyada fotoğraf sayfalarında günün en çok paylaşılan karesi oldu. Fotoğraf hakkında konuşan Selek, "Birkaç gündür Afyonkarahisar'da sabahları yoğun bir sis oluşuyor. Sis hayatı zorlaştırsa da fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunuyor. Bende bunu değerlendirmek için şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi'nin fotoğrafını çekmek istedim. Drone kameramı uçurduğumda kalenin eşsiz manzarası ile karşılaştım. Kalenin bir tarafı sisler içinde diğer yanı güneşli bir manzara sunuyordu. Gördüğüm manzara beni büyülemişti. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabım üzerimden paylaştıktan sonra çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldım. Beni büyüleyen manzara herkesi etkilemişti. Fotoğraf gerçekten emek istiyor. Bu emeğin sonunda böyle güzel bir fotoğrafın çıkmasından büyük mutluluk duydum. Umarım güzel Afyon'umuzun tanıtımında bu fotoğrafla çorbada benim de tuzum olmuştur."

Çağrı Selek'in fotoğrafı sosyal medyada binlerce paylaşım ve beğeni aldı.