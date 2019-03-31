Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Bozkurt kazandı.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Recep Bozkurt
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Bozkurt 4 bin 317, MHP
adayı İbrahim Yıldız 2
bin 500, CHP
adayı Ekrem Özsoy
bin 492 oy aldı.
Bozkurt'un öz geçmişi-
1969 Afyonkarahisar Şuhut doğumlu. İlköğrenimini Şuhut Zaferyolu İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Şuhut İmam Hatip Lisesinde tamamladı.
1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.
Recep Bozkurt evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:59 Kaynak: AA
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