Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti

02.06.2022 01:44
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini şiddetli yağış ve doluya bıraktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini şiddetli yağış ve doluya bıraktı. Şiddetli yağış ve dolu kısa süre içerisinde hayatı felç ederken bazı bölgeler ise sular altında kaldı.

Şuhut'ta akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Kısa süre içerisinde ilçe genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi istikameti ve Efe Köyü giriş yolu sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar olay yerinde mahsur kalırken itfaiye, kepçe, greyder ve AFAD ekipleri ise mahsur kalan vatandaşları kısa süre içerisinde kurtardı. Kısa bir süre şiddetli yağış dolayısıyla Şuhut Afyonkarahisar yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun özverili çalışmaları sonucunda tekrar Şuhut Afyonkarahisar yolu ulaşıma açıldı. Şiddetli yağış ile beraber dolu yağışı sonrasında dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika
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