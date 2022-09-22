Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

22.09.2022 16:46
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yola çıkan sürüye otomobilin çarpması sonucu sürücü yaralandı, 20 koyun telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yola çıkan sürüye otomobilin çarpması sonucu sürücü yaralandı, 20 koyun telef oldu.

İbrahim D, idaresindeki 03 SB 230 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, sürüdeki 20 koyun telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Telef olan 20 koyun, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, İtfaiye, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu - Son Dakika
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