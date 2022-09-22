İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Karahisar, İtfaiye, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu - Son Dakika

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