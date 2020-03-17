Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsü devrildi
28 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:53 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.
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