Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

25 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Aldırmaz kazandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Aldırmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Aldırmaz bin 620, CHP adayı Osman Acar 971, MHP adayı Tacettin Damlarkaya 512 oy aldı.

-Aldırmaz'ın özgeçmişi-

14 Ağustos 1985 Sultandağı doğumlu. İlk öğrenimini Sultandağı'nda tamamladı. Orta ve lise eğitimini Bolvadin Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı. Yaklaşık 1 yıl yurt dışında Amerika ve Avrupa'da kaldı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 2009 yılında Sultandağı'nda eczane açarak mesleğini ifa ediyor.

Aldırmaz, evli ve 1 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

Mehmet Aldırmaz, AK Parti, Afyon, Sultandağı, Güncel
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