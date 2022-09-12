Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

12.09.2022 22:18
Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sultandağı ilçesinde düğün çıkışı cinayetle biten kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı. S.Ö. ve D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Çamözü köyünde bir düğünün çıkışında davetlilerden E.A. (36), R.T. (35) ve E.Ç. (35) ile S.Ö. (46), oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) arasında tartışma yaşanmıştı. Bir süre sonra iki grup arasında çıkan kavgada, E.Ç. bıçakla yaralanmıştı. Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç. kurtarılamamıştı. Olayla ilgili S.Ö, M.Ö. ve D.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da düğün çıkışı bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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