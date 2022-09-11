Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

11.09.2022 20:54
Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün eğlencesi sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün eğlencesi sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çamözü köyünde bir düğünün ardından davetlilerden E.A. (36), R.T. (35) ve E.Ç. (35) ile S.Ö. (46), oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra iki grup arasında çıkan kavgada, E.Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler S.Ö, M.Ö. ve D.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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