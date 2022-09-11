İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Çamözü köyünde bir düğünün ardından davetlilerden E.A. (36), R.T. (35) ve E.Ç. (35) ile S.Ö. (46), oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

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