Afyonkarahisar’ın Temmuz ihracatı, 2018’e göre yüzde 10.9 arttı
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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.9 artığını söyledi.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.9 artığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:19
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