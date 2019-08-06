Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar’ın Temmuz ihracatı, 2018’e göre yüzde 10.9 arttı
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Afyonkarahisar’ın Temmuz ihracatı, 2018’e göre yüzde 10.9 arttı

9 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.9 artığını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Temmuz ihracatı, 2018’e göre yüzde 10.9 arttı, System.String[]
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.9 artığını söyledi.
Afyon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:19 
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