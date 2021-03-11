AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti göce köftesi ilgi görüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti göce köftesi ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR'da coğrafi işaret tescilli lezzetlerden 'göce köddüsü' ismiyle bilinen göce köftesi yoğun talep görüyor. Yöresel lezzetleri restoranında müşterilerine sunan Ayşe Safkurşun, Coğrafi işaretli göce köddümüz, Afyonkarahisar'ımıza has bu lezzetimiz, halkımız tarafından da çok beğeniliyor dedi.

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden 'göce köddüsü' ismiyle de bilinen göce köftesi ilgi görüyor. Kentte uzun süre eşiyle birçok kuruma, özel firmalara yemek yapan Ayşe Safkurşun, artık Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde yöresel lezzetleri halkla buluşturan restoranında hizmet veriyor. Safkurşun, eşi ve kızlarıyla birlikte hizmet verdiği işletmede, coğrafi işaret tescilli olan keşkek, ekmek kadayıfı gibi birçok lezzeti Afyonkarahisar'ın geçmişi, kültürünü yansıtan çok sayıda yemeği ile tatlılarını hazırlayarak müşterine sunuyor. Ayşe Safkurşun'un menüsünde Afyonkarahisar'da dededen toruna geçen lezzetler arasında yer alan ve coğrafi işaret tescilli lezzetlerden 'göce köddüsü' ismiyle bilinen göce köftesi de yer alıyor.

'ANNELERİMİZİN ÇOCUKLUĞUMUZDA YAPTIĞI EŞSİZ LEZZET'

Göce köftesinin çok talep gördüğünü söyleyen Safkurşun, bu yemeğin UNESCO tarafından tescilli, Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzetlerinden biri olduğunu kaydetti. Ayşe Safkurşun, Atalarımızdan öğrendiğimiz, annelerimizin çocukluğumuzda yaptığı, eşsiz olan bu lezzeti göce köddümüzü lezzetli bir şekilde işletmemizde yapıyoruz. Gelen misafirlerimize de bunları ikram ediyoruz. Çok mutlu ayrılıyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor dedi.

'ÇOK TALEP GÖRDÜĞÜ İÇİN DAHA FAZLA TÜKETİLİYOR'

Göce köftesinin Afyonkarahisar halkı tarafından çok beğenildiğini ve çok talep gördüğünü belirten Safkurşun, Coğrafi işaretli göce köddümüz, Afyonkarahisar'ımıza has bu lezzetimiz, halkımız tarafından da çok beğeniliyor. Restoranımızda da çok talep gördüğü için daha fazla tüketiliyor ve mutlu oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince, tüm Afyon halkına bunu sunuyoruz diye konuştu.

'BU KADAR LEZZETLİSİNİ GÖRMEDİM'

Müşterilerden Nigar Nur Avşar (13), daha önce de göce köftesi yediğini ancak bu kadar lezzetlisini görmediğini ifade ederek, Safkurşun'a teşekkür etti.

GÖCE KÖFTESİ NASIL YAPILIYOR

Afyonkarahisar'a özgü göce köftesi; adına 'göce' denilen çekilmiş buğday ile ince bulgur (düğü), un, nane, soğan, salça, yumurta, sıcak su, tuz, yoğurt, tereyağı ve ayçiçek yağı kullanılarak yapılıyor. Sıcak suyla birbirine karıştırılarak yoğurulan malzemeler, yine biraz sıcak su eklenerek bekletiliyor. Sonrasında üzerine un ve yumurta eklenen malzemeler yeniden yoğuruluyor. Malzemeler bir süre daha beklemeye alınırken, bu sırada yemeğin sosu hazırlanıyor. Tencere içerisine konulan yağ ile soğan ve salça kavrulduktan sonra üzerine su eklenerek, sos tamamlanıyor. Ardından yoğurulmuş malzemelerden fındık büyüklüğünde köfteler hazırlanarak, sosun içerisine atılıyor. Sosla birlikte pişirilen köfteler, sulu biçimde tabağa alınarak, üzerine yoğurt, salça, tereyağı ve nane ilave edilerek, servise hazır hale getiriliyor.