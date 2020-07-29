Afyonkarahisar'ın tescilli vişnesi dondurulmuş olarak Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen vişne üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da hasat edilen vişneler işlendikten sonra dondurulmuş olarak dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor.

Türkiye'de vişne üretiminde ilk sırada yer alan kentte, iklimsel koşulların da beklendiği gibi gitmesiyle ağaçların dallarını dolduran vişneler, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de "Vişne" denildiğinde akla Afyonkarahisar'ın geldiğini söyledi.

Ülkedeki vişne üretimin yüzde 25'inin Afyonkarahisar'da yapıldığı belirten Acar, "Ekili alan olarak da Türkiye'nin yaklaşık yüzde 29'u teşkil eden Afyonkarahisar'da 59 bin dekar vişnelik bulunuyor. Yıllara göre 45 ile 50 bin ton arasında vişne üretimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca vişne, Çay ilçemizin de coğrafi işaret tescilli ürünü. Bu yıl vişne bahçelerimizdeki rekoltemiz daha yüksek." diye konuştu.

Kentte üretilen vişnelerin tüccarlar tarafından alındığını belirten Acar, büyük kısmının Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'daki meyve suyu fabrikalarında işlendiğini, bir kısmının da yurt dışına gönderildiğini vurguladı.

Vişnenin, yurt dışına dondurulmuş gıda olarak ihraç edildiğini anlatan Acar, "Çay ve Sultandağı ilçelerimizde Bakanlığımızın desteğiyle kurulmuş dondurulmuş gıda işleyen firmalarımız var. Geçen yıl ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine yaklaşık 100 ton dondurulmuş vişne ihracatı yaptık. Bu yıl vişne hasadı yeni başlamış olsa da şu anda Avrupa'ya 20 ton civarında dondurulmuş vişne gönderildi." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl rekoltemiz gayet güzel"

Çay ilçesinde vişne üreticiliği yapan Adnan Çelebi de doğal ve organik olarak yetiştirdikleri ürünlerin "fabrikalık, şokluk ve piyasalık" şeklinde sınıflandırılarak satıldığını anlattı.

Tüccarlarca alınan vişnelerin Aydın ve Isparta'daki fabrikalara götürülerek işlendikten sonra meyve suyu, reçel ve marmelat yapıldığını anlatan Çelebi, "Yine bir kısmı da meyve olarak piyasaya satılır ama fiyatlarımız biraz düşük. Topladığımız vişnelerin kilogram fiyatı 2 ile 3 lira arasında değişiyor." dedi.

"Türkiye'de çok beğeniliyor"

Vişne üreticisi Satılmış Serttaş ise buradaki vişnenin çok beğenildiğini ve kentin iklimsel koşullarının vişnelerin tat ve aromasını belirlediğini dile getirdi.

Üretici Yasemin Balcı da Çay'ın vişnesinin doğal olduğu için tutulduğunu, son zamanlarda vişnelerin dondurulmuş şekilde Avrupa'ya gönderildiğini söyledi.