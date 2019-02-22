Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Ulaşımı Masaya Yatırıldı

Afyonkarahisar'ın Ulaşımı Masaya Yatırıldı

54 dakika önce

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Yalova Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Ulaştırma Mühendisliği Bölümü'nün Başkanı Prof. Dr.

Afyonkarahisar'ın Ulaşımı Masaya Yatırıldı, System.String[]
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Yalova Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Ulaştırma Mühendisliği Bölümü'nün Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ile birlikte Afyonkarahisar'ın ulaşım problemlerinin ana nedenleri ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Afyonkarahisar Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, ilk olarak "Kentiçi Ulaşım Problemlerinin Ana Nedenleri ve Çözüm Önerileri" üzerine bir sunum gerçekleştiren Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, bir toplumun yaşam standartlarının belirlenmesinde ulaşım sistemlerinin çok büyük rolü olduğunu söyledi.

Daha sonra Afyonkarahisar özelinde yapılabilecek kısa, orta ve uzun vadeli projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, özellikle uzun vadede yapılacak projelerle bir kentin en az 25-30 yıllık ulaşım sisteminin çok rahat kurulabileceğini ifade etti. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmış başarılı projelerden örnekler veren Bozdoğan, Afyonkarahisar'da da mevcut problemler üzerinden bilimsel çalışma, analiz ve modellemeler yaparak çözüme ulaşabileceklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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