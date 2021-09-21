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Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı

21.09.2021 11:45
Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in kentin tüm dinamiklerini devreye sokarak başlattığı Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında üretmeye başlayan kadınlar, satışlarda yaklaşık 4 milyon TL'lik ciroyu ulaştı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in kentin tüm dinamiklerini devreye sokarak başlattığı Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında üretmeye başlayan kadınlar, satışlarda yaklaşık 4 milyon TL'lik ciroyu ulaştı.

Vali Çiçek'in, "Ülkede değişim ve gelişimin mimarı kadınlar olacak" mottosuyla 24 Temmuz 2020'de kentin tüm dinamiklerini devreye sokarak başlattığı Kadın Kültür Evleri Projesi; başarı hikayesine dönüştü. Hayatın yükünü omuzlarında taşıyan kadınların kaliteli vakit geçirebilme, üretme ve ürettiğini ekonomik kazanca çevirebilme, istediği alanda uzmanlardan destek alabilmesi amacıyla başlayan bu yolculuk, bugün hayal edilenin çok ötesinde bir noktaya ulaşmış durumda.

Vali Çiçek, şehirdeki kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri dahil tüm dinamikleri bir araya getirerek eğitimin dışına çıkan kadınların, hayat boyu öğrenme süreci ve gelir getirici faaliyetlere katılabilmesi için tüm ilçelerde 25 Kadın Kültür Evinin açılmasını sağladı. Kadınların istihdama katılımını teşvik, önem verilen çalışmaların ilk sıralarında. Kadın Kültür Evlerindeki atölyelerde üretmeye başlayan kadınların örgütlenmesi için 16 kadın kooperatifi kuruldu. İlçelerin potansiyelleri dikkate alınarak oluşturulan kooperatifler, gıdadan hediyelik eşyaya 357 farklı ürüne sahip. Üretimi gelire dönüştürecek sürdürülebilir satış ve pazarlama ağı için de gerekli adımlar bir bir atıldı.

Doğrudan satıştan e-ticarete

Kooperatif ürünlerinin doğrudan satışı için il genelinde 6 Kadın Kültür Market açılırken, albikere.com online alışveriş sitesiyle de kadınların e-ticaret pazarından pay alabilmesi sağlandı. Kooperatif üyesi 157 kadın, aile ekonomisine katkı sağlıyor. 240 kadının evlerinde ürettiği ürünler de kooperatifler tarafından satın alınıyor. Kadın kooperatiflerinin başarısını gösteren en iyi örnek ise, şu ana kadar yaptığı 3.800.000,00 TL ciro. Sohbet ve bireysel danışmanlık odalarının yer aldığı Kadın Kültür Evlerinde spor salonu, çocuk oyun alanı, kafeterya, eğitim ve konferans salonları ile üretim atölyeleri bulunuyor. İl genelinde toplam 22 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Kadın Kültür Evlerinde, bugüne kadar 30 bin 245 kadın, farklı alanlardaki uzmanlardan eğitim aldı.

Eğitimin yanında sosyal etkinlik

Kamuda aile danışmanı, psikolog ve avukatlık gibi görevlerde bulunan uzmanlar tarafından verilen Bireysel Danışmanlık Hizmetinden 420 kadın yararlanmış durumda. İl Yürütme Kurulu'nun idaresinde uzman eğitimciler tarafından hazırlanan Kadın Kültür Evleri Mikro Modüler Eğitim Planı doğrultusunda yürütülen grup eğitimleri ise, 55 ana başlık ve 309 alt başlıkta gerçekleşiyor. Sosyal ve kültürel faaliyetler de çalışmalar arasında önemli yer tutuyor. Bir yıl içinde gerçekleşen sosyal etkinliklerin toplam süresi 38 bin 900 saat.

Öte kadın kültür evlerinde eğitim alan kadınlar Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederek, kadın kültür evlerinde eğitim alıp üretim yapmaktan duydukları mutlulukları anlattı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı
Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı
Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı

Gökmen Çiçek, Türk Lirası, Karahisar, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın üreten kadınları 4 milyon lira ciroya ulaştı - Son Dakika
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