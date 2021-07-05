AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın vazgeçilmez lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı kent yaşayanlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden ziyarete gelenlerin de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın en önemli lezzetlerinden kaymak ve ekmek kadayıfı birleşince ortaya vazgeçilmez bir tat çıkıyor. Kent yaşayanlarının yıllardır değişmeyen tercihi olan kaymaklı ekmek kadayıfı son dönemde çevre il ve ilçelerden gelenlerin de ilgi odağı haline geldi. Karayolu ulaşımında Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olan kentten geçenler kaymaklı ekmek kadayıfını sıklıkla tercih ediyor.

İZMİR'DEN ÖNCE TELEFON, SONRA MÜŞTERİ GELDİ

Kaymaklı ekmek kadayıfı üretim tesisi işletmecisi Burak Can Köse, 60 senedir hizmet verdiklerini söyledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sırf ekmek kadayıfı almak için gelenler olduğunu anlatan Burak Can Köse, Bir gün telefon çaldı. Öğlen saatleri 2-3 sularıydı. 'Kaçta kapatıyorsunuz biz İzmir'den arıyoruz' dediler. '6- 7'ye doğru falan kapatıyorum' dedim. O aralar tatlının bitişine göre kapatıyoruz. 'Ben bugün yetişmem' dedi. Ben de 'bekleyeyim, bir saat daha beklerim' dedim. 'Yok ben sadece tatlınızı almaya geleceğim. Yarın geleyim' dedi. 'Tamam' dedim, ertesi gün geldiler, gerçekten sadece kaymak ve ekmek kadayıfı için gelmişler. 'Alıyoruz şimdi dönüyoruz' dediler. Böyle yani, sadece bu ekmek kadayıfı ve kaymak için gelenler de oluyor. Mesela böyle çok eski müşterilerimiz de var. Kendisi 35-40 yaşlarında 'Ben babamın elinden tutup 5-6 yaşlarında gelip buradan alışveriş ettiğim zamanı da bilirim. ve şu anda da çocuğumun elinden tutuyorum ve geliyorum buraya, yine buradan alışveriş ediyorum' diyen müşterilerimiz de var. Yani bu bizi de çok duygulandırıyor diye konuştu.

Kaymaklı ekmek kadayıfı alan Vildan Ela da Konya'ya hediyelik Afyon kaymağı ve ekmek kadayıfı götürüyoruz. Akrabalarımız özellikle istedi dedi.