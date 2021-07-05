Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI

05.07.2021 14:33

AFYONKARAHİSAR'ın vazgeçilmez lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı kent yaşayanlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden ziyarete gelenlerin de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR'ın vazgeçilmez lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı kent yaşayanlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden ziyarete gelenlerin de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın en önemli lezzetlerinden kaymak ve ekmek kadayıfı birleşince ortaya vazgeçilmez bir tat çıkıyor. Kent yaşayanlarının yıllardır değişmeyen tercihi olan kaymaklı ekmek kadayıfı son dönemde çevre il ve ilçelerden gelenlerin de ilgi odağı haline geldi. Karayolu ulaşımında Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olan kentten geçenler kaymaklı ekmek kadayıfını sıklıkla tercih ediyor.

İZMİR'DEN ÖNCE TELEFON, SONRA MÜŞTERİ GELDİ

Kaymaklı ekmek kadayıfı üretim tesisi işletmecisi Burak Can Köse, 60 senedir hizmet verdiklerini söyledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sırf ekmek kadayıfı almak için gelenler olduğunu anlatan Burak Can Köse, Bir gün telefon çaldı. Öğlen saatleri 2-3 sularıydı. 'Kaçta kapatıyorsunuz biz İzmir'den arıyoruz' dediler. '6- 7'ye doğru falan kapatıyorum' dedim. O aralar tatlının bitişine göre kapatıyoruz. 'Ben bugün yetişmem' dedi. Ben de 'bekleyeyim, bir saat daha beklerim' dedim. 'Yok ben sadece tatlınızı almaya geleceğim. Yarın geleyim' dedi. 'Tamam' dedim, ertesi gün geldiler, gerçekten sadece kaymak ve ekmek kadayıfı için gelmişler. 'Alıyoruz şimdi dönüyoruz' dediler. Böyle yani, sadece bu ekmek kadayıfı ve kaymak için gelenler de oluyor. Mesela böyle çok eski müşterilerimiz de var. Kendisi 35-40 yaşlarında 'Ben babamın elinden tutup 5-6 yaşlarında gelip buradan alışveriş ettiğim zamanı da bilirim. ve şu anda da çocuğumun elinden tutuyorum ve geliyorum buraya, yine buradan alışveriş ediyorum' diyen müşterilerimiz de var. Yani bu bizi de çok duygulandırıyor diye konuştu.

Kaymaklı ekmek kadayıfı alan Vildan Ela da Konya'ya hediyelik Afyon kaymağı ve ekmek kadayıfı götürüyoruz. Akrabalarımız özellikle istedi dedi.

AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI
AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI
AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI
AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI

Karahisar, Burak Can, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi 15:55 Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira 15:30 Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira
Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu 15:22 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek 14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız 14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı 13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Son Dakika Haberleri
15:57 Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı
15:54 Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi
15:39 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti
15:37 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı         
15:58
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti         
15:20
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu         
13:43
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 16:12:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR'IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ EKMEK KADAYIFI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement