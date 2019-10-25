Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar ırak özel temsilcisi eroğlu batının terör devleti kurma planı suya düştü
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar ırak özel temsilcisi eroğlu batının terör devleti kurma planı suya düştü

Afyonkarahisar ırak özel temsilcisi eroğlu batının terör devleti kurma planı suya düştü

46 dakika önce

AFYON Irak Özel Temsilcisi Eroğlu Batının terör devleti kurma planı suya düştü.

AFYON Irak Özel Temsilcisi Eroğlu Batının terör devleti kurma planı suya düştü

Afyonkarahisar ırak özel temsilcisi eroğlu batının terör devleti kurma planı suya düştü

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:17 Kaynak: DHA
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