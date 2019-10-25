Afyonkarahisar ırak özel temsilcisi eroğlu batının terör devleti kurma planı suya düştü
46 dakika önce
AFYON Irak Özel Temsilcisi Eroğlu Batının terör devleti kurma planı suya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:17 Kaynak: DHA
AFYON Irak Özel Temsilcisi Eroğlu Batının terör devleti kurma planı suya düştü
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