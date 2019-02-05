Afyonkarahisar İstediği Kızı Vermedikleri Gerekçesiyle Yüksek Gerilim Hattında İntihara Kalkıştı

Afyonkarahisar'da istediği kızı vermediklerini iddia ederek yaklaşık 35 metrelik yüksek gelirim hattı direğine çıkıp intihar girişiminde bulunan A.Ç. (26) uzun uğraşlar sonucu indirildi.

Afyonkarahisar'da istediği kızı vermediklerini iddia ederek yaklaşık 35 metrelik yüksek gelirim hattı direğine çıkıp intihar girişiminde bulunan A.Ç. (26) uzun uğraşlar sonucu indirildi. Polisin ifadesi için merkeze götürdüğü A.Ç.'nin başka bir olaydan dolayı arandığı ortaya çıktı. Olay dün saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar termal oteller bölgesinde meydana geldi. İstediği kızı vermedikleri gerekçesiyle bunalıma girdiği iddia eden A.Ç. yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine çıktı. İntihar edeceğini söyleyen A.Ç.'yi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Türkiye Elektrik İşletmeleri AŞ (TEİAŞ) Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne bilgi vererek elektrik akımının kesilmesini istedi. TEİAŞ yetkilileri önce Antalya bölge ardından da Ankara'daki genel müdürlükle görüşerek akımı kesti.



İKNA ÇABALARINI GERİ ÇEVİRDİ



Polis ve arkadaşlarının vazgeçirmek için uğraştığı A.Ç. ikna çabalarını geri çevirerek daha yükseğe tırmandı. Olay yerine gelen müzakereci polis özel harekat memuru itfaiye aracının merdiveniyle A.Ç.'nin bulunduğu noktaya doğru çıkarak, diyalog kurmaya çalıştı. Polis memuru A.Ç.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri gencin düşme ihtimali üzerine yere hava yastığı açtı. 112 ekipleri de müdahale için hazır bekledi.



DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ



Müzakereci polisin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği A.Ç. itfaiye aracının merdivenin ucundaki sepete binmek isterken, dengesini kaybederek, düşme tehlikesi yaşadı. Daha sonra sepete binmeyi başaran A.Ç. direkten indirildi. İfadesi için polis merkezine götürülen A.Ç.'nin başka bir olaydan dolayı arandığı ortaya çıktı.

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İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı

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