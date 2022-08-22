1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi

22.08.2022 15:51
1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi

Afyonkarahisar jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 1 kilo 122 gram esrar maddesi ve 507 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Afyonkarahisar jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 1 kilo 122 gram esrar maddesi ve 507 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olay, Afyonkahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyü, Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri yasadışı kenevir ekimi yapıldığına dair bir ihbarı değerlendirdi. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri park halinde duran bir aracın aniden kaçmaya başladığını tespit etti. Söğütlü mevkii giriş noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada bin 122,14 gram esrar maddesi ve 507 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.K, B.K. ve H.T. isimli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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