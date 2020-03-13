Afyonkarahisar kaçak ürün satıcılarına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar kaçak ürün satıcılarına operasyon - Son Dakika

Afyonkarahisar kaçak ürün satıcılarına operasyon

14 dakika önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satışı yapan bir işletmede 710 parça kaçak ürün ele geçirildi.

Afyonkarahisar kaçak ürün satıcılarına operasyon, System.String[]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satışı yapan bir işletmede 710 parça kaçak ürün ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'de satışına izin verilmeyen, yasaklı olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün sattıklarının tespit edilmesi üzerine 4 ayrı iş yerine KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.


Yapılan operasyonda 710 parça gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Kaçak ürünlerin ele geçirildiği bir iş yeri sahibi hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlem başlatılmış olup tahkikata devam edilmektedir. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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