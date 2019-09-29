Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Kadınlar Meclisinden kan bağışı
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Afyonkarahisar Kadınlar Meclisinden kan bağışı

1 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar Kadınlar Meclisinden kan bağışı, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulundu.

Zafer Meydanında kurulan Kızılay Kan Bağış noktasına giden Kadın Meclisi Başkanı Canser Kuzu ve üyeleri, hep birlikte kan bağışında bulunarak, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine kan bağışı kampanyalarında Kadın Sivil Toplum kuruluşlarının yanı sıra Gül Anneler Derneği Başkanı Halise Saygı'da destek verdi.

Kan bağışı öncesinde bir açıklama yapan Kadın Meclisi Başkanı Kuzu, şunları kaydetti:

"Kan muadili olmayan belki de tek sıvı. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmak ile eş değer. Ayrıca kan bağışlayarak sağlığınıza fayda da sağlamanız mümkün. Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri olarak sosyal sorumluluk projelerimizin içinde yer alan Kan bağışı projemizi gerçekleştirdik. Bizleri her türlü projemizde yalnız bırakmayan tüm kadın üyelerimize, Kadın Sivil Toplum kuruluşlarımıza ve başkanlarına ve Kızılay Doktorumuz Metehan Mıdık'a çok teşekkür ediyorum."

Kent Konseyi, Kızılay, Afyon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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