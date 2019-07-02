AFYONKARAHİSAR Kadınlara normal doğum eğitimi

Kadınlara normal doğum eğitimiAFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen kadınlara ağrısız ve sancısız doğum eğitimleri sürdü. Bu eğitimlere katılan Tuğba Gökçeoğlu da 2 kez yaptığı sezaryen doğumun ardından 3'üncü çocuğunu normal yolla dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin 'Doğuma Açılan Bir Kapı' sloganıyla hayata geçirdiği, ağrısız ve sancısız doğum eğitimleri sürdü. 20 haftalık bir eğitimden geçen anne adayları eşleriyle birçok eğitim aldı. Doğum ağrısından korkan anne adaylarına umut olan eğitimlere Türkiye'nin birçok yerinden katılım sağlandı. Bu eğitimler kapsamında Uşak'tan Afyonkarahisar'a gelen Tuğba Gökçeoğlu katıldığı eğitimler sonrası vajinal doğum hayaline kavuştu. İki defa üst üste sezaryen doğum yapan Tuğba Gökçeoğlu üçüncü doğumunu vajinal yöntemle gerçekleştirdi.GEBE OKULUNDAKİ EĞİTMENLERLE İRTİBATA GEÇTİMTuğba Gökçeoğlu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gebe okulu eğitimlerine katılarak normal doğum hayaline kavuştuğunu söyledi. Gökçeoğlu, "Uşak'tan Afyonkarahisar'a eğitim için geldim. Daha önce iki kez sezaryen doğum yaptım. Sonrasında aldığım eğitimlerle üçüncü çocuğumu normal doğum ile dünyaya getirdim. Gebe okulundaki eğitmenlerle irtibata geçtim. Daha önce iki kez sezaryen doğum yaptığımı söyledim ve normal doğum yapıp, yapamayacağımı sordum. İlk iki doğumu da normal doğum istedim ama bazı sağlık sorunlarım dolayısıyla gerçekleştiremedim. Çok istiyordum normal doğumu. Annelik duygusunu daha iyi tadabileceğimi düşünüyordum. Sezaryen doğumlar sonrasında çok büyük psikolojik travmalar geçirdim. Üçüncü doğumum diğer doğumlarımdan çok farklıydı. Doktorum riskleri anlattı ve 40'ıncı haftadan sonra doğumu gerçekleştiremeyeceğini söyledi. 40'ıncı haftaya kadar bekledim. Sonrasında doğum kendiliğinden başladı. O duyguyu yaşamak benim için çok farklıydı" dedi.Doğal doğum eğitmeni Gülten Gökkuş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 2013 yılından bu yana bir çalışma yapıldığını söyledi. Yapmış oldukları çalışmanın gebeleri normal doğuma yönlendirmek olduğunun altını çizen Gökkuş, "Bu gebelerin normal doğuma teşviki çalışmasıydı. Motivasyonel bir çalışmaydı. Bu çalışmalarımızda oldukça iyi sonuçlar elde ettik" diye konuştu.Kadın doğum uzmanı Dr. Cemile Kurttay, Türkiye'de sezaryen sonrası normal doğumların çok yaygın olmadığını ifade etti. Kurttay, şöyle dedi:"Bunun en büyük etkisi yanlış bilinen birçok faktör olması. Sezaryen sonrası vajinal doğumda çok büyük riskler olduğu söyleniyor. Yanlış biliniyor tabii ki riskler var ancak bilindiği gibi çok büyük riskler yok. En büyük riskimiz rahim yırtılma riski. Bu da binde 2 ya da 4. Bu kadar az aslında riskimiz. Yani bin tane hastayı normal doğurtuyoruz bunların 2 ya da 4 tanesinde rahim yırtılması oluyor. 2 ya da daha fazla sezaryen olduğunda risk artıyor. Bunun dışında bebeğin ters gelmemiş olması, bebeğin çok kilolu olmaması, 4 bin gram ve üzeri bebeklerde vajinal doğum şansı azalıyor. Her şeyin riski var fakat bu risk abartıldığı gibi değil. Hasta eğitimli olacak en önemlisi bu. Hasta neyin normal neyin anormal olduğunu bilmesi gerekiyor. Hastanın doktoruna güven vermesi lazım."Gebe okulu eğitimlerine katılan Mehmet Korkmaz, doklarının tavsiyesiyle eğitimlere katıldığını ifade etti. Korkmaz, "İlk kez bugün katıldım. Gördüğümüz ortam ve hocamızın anlattıkları ile ilgimiz arttı. Bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. Öncelikle eşlerin doğumdaki önemini öğrenmiş oluyoruz. Bir nevi doğum koçu gibi burada eğitim görüyoruz. Eşlerin desteği önemli onu öğrendik. Bir nevi doğum koçluğu öğreniyoruz" dedi.'ÖNEMLİ BİR UNVAN ALDIK'Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran da ağrısız doğum ile ilgili çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi:"Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bölge itibari ile 880 yataklı büyük bir hastanedir. Bu hastanemiz içerisinde 2015 yılından beri 'Anne Bebek Dostu' unvanı ile devam etmekteyiz. Bu kapsamda gerek gebe okulumuz gerek kadın doğum uzmanlarımızın çabası ile ağrısız doğum ile ilgili çalışmalarımız var. Biz bu etapta başta sezaryen oranlarını düşürmek üzere birçok çalışma yapmaktayız. Bu konuyla ilgili eğitimli arkadaşlarımız ameliyathane ve yoğun bakımlarda çalışan tüm personellerimiz gerekli eğitimleri aldıktan sonra hamile arkadaşlara konuyla ilgili gerekli bilgileri vermekte ve bakanlığın da bir projesi dahilinde bu hizmeti sürdürmekteyiz. Bu anlamda ilimizde birçok ile göre sezaryen oranlarını düşürdük. Ağrısız doğum ile ilgili ciddi çalışmalarımız devam etmekte."