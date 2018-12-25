Afyonkarahisar Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yunus Emre Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yunus Emre Bulvarı ile Feza sokağın kesiştiği noktada Abdurrahman Gürdal'ın kullandığı 15 PY 268 plakalı kamyonetle kasksız Serkan Demir
'in kullandığı 03 L 4173 plakalı motosiklet çarpıştı. Kamyonetin altında bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serkan Demir yaralandı. Serkan Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Yaralı Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:42 Kaynak: DHA
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