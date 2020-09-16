AFYONKARAHİSAR Kaplıca sayesinde ayağa kalktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Kaplıca sayesinde ayağa kalktı

Kaplıca sayesinde ayağa kalktıİZMİR'de 30 yıl önce rahatsızlanan Ülfer Öziş (58), yaklaşık 20 yıldır tedavi için geldiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarının şifalı suları sayesinde ayağa kalktığını söyledi.

Kaplıca sayesinde ayağa kalktı

İZMİR'de 30 yıl önce rahatsızlanan Ülfer Öziş (58), yaklaşık 20 yıldır tedavi için geldiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarının şifalı suları sayesinde ayağa kalktığını söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Ülfer Öziş, yaklaşık 30 yıl önce rahatsızlanarak iki ayağını da kullanamaz hale geldi. Yaklaşık 10 yıl boyunca hastanelerde tedavi gören ancak hastalığının tam teşhisi konulamayan Ülfer Öziş'e rahatsızlığının romatizmaya bağlı olabileceği söyledi. Doktorlarının kaplıcaya gitmesinin tedavisinde faydalı olabileceğini söylediği Ülfer Öziş, bu tavsiye üzerine yaklaşık 20 yıl önce Sandıklı'daki Hüdai Kaplıcalarına geldi. O günden sonra sürekli Sandıklı'daki kaplıcalara gelen Ülfer Öziş kendisini daha iyi hissetmeye başladı.

'HER SENE GELİYORUM'

Her yıl 15- 20 gün kaldığı kaplıca suyunun faydasını gören Ülfer Öziş, ayağa kalkmaya başladığını ve ev içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Kaplıca sayesinde ayağa kalktığını kaydeden Ülfer Öziş, "Ben yerde sürünen bir insandım. Buraya gelince ayağa kalktım. 20 sene oldu, her sene geliyorum. 20 senedir de evin içerisinde kendi işimi kendim görüyorum. 30 yıl önce rahatsızlandım. Doktorlar hastalığımı bilemedi. Romatizma dendi. Kaplıcayı tavsiye etiller" dedi.

'ÇOK BÜYÜK DEĞİŞMELER OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Karabük Safranbolu'dan kaplıcaya tatil için geldiklerinde Ülfer Öziş ile arkadaş olduklarını ve bu arkadaşlıklarını yıllardır devam ettirdiğini kaydeden Aynur Lüfer de "Arkadaşımı ilk gördüğüm zamanlar kendi ihtiyacını görebilecek şekilde değildi. 5 ya da 6 yıldır kaplıcalara yaşlım olduğu için gelememiştim. Bu yıl geldiğimde arkadaşımda çok büyük değişmeler olduğunu gördüm. Onun adına çok sevindim. İlk zamanlar ayağa kalkamıyordu. Teyze, annesi leğen getirip elini, ayaklarını yıkatıyordu" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR Kaplıca sayesinde ayağa kalktı

Sandıklı, Kaplıca, İzmir, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR Kaplıca sayesinde ayağa kalktı - Son Dakika

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