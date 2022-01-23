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Afyonkarahisar kar altında - Son Dakika

Afyonkarahisar kar altında

23.01.2022 12:50

Afyonkarahisar kar altında Kentte kar kalınlığı 23 santimetre olarak ölçüldü Karla mücadelede belediye ekipleri yetersiz kalırken, karayolları ve İl Özel İdare ekipleri ise karla mücadelede büyük başarı gösterdi Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar...

Afyonkarahisar kar altında

Kentte kar kalınlığı 23 santimetre olarak ölçüldü

Karla mücadelede belediye ekipleri yetersiz kalırken, karayolları ve İl Özel İdare ekipleri ise karla mücadelede büyük başarı gösterdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı sonrası kent kar altında kalırken, hava sıcaklıkları ise eksi 8 derecelere kadar düştü.

Meteorolojinin kent için günler öncesinden yaptığı uyarı sonrası kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı. Gece boyu etkisini arttırarak devam eden yağış sonrası kent adeta beyaza büründü. Meteorolojinin yaptığı ölçümlere göre, merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde kar kalınlığı 23 santimetre olarak ölçüldü. Yağışın etkisini arttırdığı gece saatlerinde Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri ise karla mücadelede yetersiz kalırken, kent merkezindeki birçok alt geçit buzlanma nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kent merkezindeki bazı ana arter ile birlikte cadde ve sokak kar altında kalırken, sürücüler karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri gece boyu yoğun uğraş verdi

Kentte şehir bağlantı yollarının açık kalması içinse Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler gece boyu yoğun uğraş verdi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler 400'ün üzerindeki köy yolunda ulaşımın aksamaması için mesai yaptı. Karayolları ekipleri, Antalya, İzmir, Uşak, Denizli, Kütahya, Ankara ve Konya karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutmak için gece boyu yoğun mesai harcadı.

"Kar altında kalan cadde ve sokaklarda ise adeta in cin top oynadı"

Kar yağışının lokal olarak devam ettiği kentte vatandaşlar ise çareyi sokağa çıkmamakta buldu. Yağışla kar altında kalan cadde ve sokaklarda ise adeta in cin top oynadı. Vatandaşların karla birlikte soğuk havadan dolayı zaruri olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının kentte gün boyu hafif şekilde sürmesi beklenirken, sıcaklıkların ise eksi 10 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor.

Afyonkarahisar kar altında
Afyonkarahisar kar altında
Afyonkarahisar kar altında

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Karahisar, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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