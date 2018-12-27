Afyonkarahisar Kar Nedeniyle Yolda Kalan İşçileri Afad Kurtardı
29 dakika önce
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Afyonkarahisar
'da yoğun kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi Afet ve Acil Durum (AFAD
) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın İscehisar- Çobanlar
yolunda meydana geldi. İscehisar ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan 30 işçi, mesai bitimi Çobanlar ilçesine doğru servis araçlarıyla yola çıktı. Göynük
köyü mevkisinde kar yağışı ve sürgün nedeniyle yol kapanırken, ilerleyemeyen servis midibüsündeki işçiler mahsur kaldı.
İhbar üzerine AFAD ekipleri, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda olay yerine ulaşan AFAD ekipleri midibüsü ve içindeki işçileri çekiciyle kurtardı. Mermer işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kapanan yol ise Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:22 Kaynak: DHA
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