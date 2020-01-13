Afyonkarahisar-kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz - Son Dakika

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası Ne olduğunu merak ediyoruz

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarında yara oluşan öğrencilerden 2'nci sınıf öğrencisi Erdoğan Emir (8) Coşkun'un babası Fahrettin Coşkun, Resmi kurumlara zaten müracaat ettik. Geçerli bir şey söylenmiyor ama bunun cevabını mutlaka istiyoruz. Merak ediyoruz ne kullanıldı, neden bu hale geldi Madem öyle bir durum yok, bir hata yok. Ne olduğunu merak ediyoruz. Resmi bir kurumun bize uygun bir dille açıklama yapmasını istiyoruz dedi.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'SADECE YANIK OLDUĞU BELİRTİLDİ'

Olay sonrası ayaklarında yara oluşan 2'nci sınıf öğrencisi Erdoğan Emir Coşkun'un babası Fahrettin Coşkun, çocuğunun arkadaşlarıyla kar topu oynadıktan sonra sınıfa gittiğini anlattı. Sınıfta öğretmenlerinin çocuklara çoraplarının ıslak olup olmadığını sorduğunu aktaran Fahrettin Coşkun, Çorabını çıkarıp ayağına baktığında, yara görmüş ve eşime haber vermiş. Bunun neden olduğunu merak ediyoruz. Herhangi bir resmi kurumdan açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şehir dışında olduğum için çocuğumuzu hastaneye olaydan bir gün sonra götürebildik. Hastaneden de fazla tatmin edici bir şey söylenmedi. Sadece yanık olduğu belirtildi. Antibiyotik kremle beraber rapor vermeye gerek duymadan gönderdiler. Başımıza gelen çok büyük bir durum değil. Bir gün sonrasında biraz daha kızarıp şişmeye başladı gibi. Ayağının üstüne basmaya çalıştığında 'biraz canım yanıyor baba' diye tepkiler veriyor. Bugün tekrar götürmeyi düşünüyoruz dedi.

'RESMİ KURUMLARA MÜRACAAT ETTİK'

Çocuklardan durumu ağır olanların bulunduğunu söyleyen Fahrettin Coşkun, yaşadıkları durum dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti. Fahrettin Coşkun, Onları görünce halimize şükrediyoruz. Çok üzüldük. Daha ağır sonuçlar da olabilirdi. Allah korusun herhangi bir çocuğun gözüne gelebilirdi, kar yiyebilirdi. 50'nin üzerinde çocuk olduğu söyleniyor ama resmi kayıtlarda 7 veya 8 çocuk olduğunu duyduk. 50'den fazla çocuğun bu sebepten dolayı yaralandığını öğrendik. Resmi kurumlara zaten müracaat ettik. Geçerli bir şey söylenmiyor ama bunun cevabını mutlaka istiyoruz. Merak ediyoruz ne kullanıldı, neden bu hale geldi Madem öyle bir durum yok. Bir hata yok. Ne olduğunu merak ediyoruz. Resmi bir kurumun bize uygun bir dille açıklama yapmasını istiyoruz diye konuştu.

'ÖĞRETMEN ANNEMİ ARADI'

Ayağından yaralanan Erdoğan Emir Coşkun ise olayı şöyle anlattı

Arkadaşlarımla kar topu oynadık. Müdür geldi, 'ayağı ıslak olanlar ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarsın' dedi. Ben de çıkardım. Sonra öğretmen tuvalete götürdü, 'ayaklarınızı yıkayın' dedi. Yıkadım sonra kuruladım sınıfa geldim. Öğretmen annemi aradı. Dayım gelip beni aldı.

Diğer yandan Erdoğan Emir Coşkun'un o gün üzerinde bulunan pantolonu ve ayakkabılarında lekeler olduğu da görüldü.

Olayın ardından bugün okulda yeniden ders başı yapıldı. Okulun bahçesindeki törenin ardından öğrenciler sınıflara girdi. Okulun bahçesinde kar birikintileri bulunması dikkati çekti. Veliler konuyla ilgili konuşmaktan kaçınırken, okul yönetimi görüntü almak isteyen gazetecileri engelledi.