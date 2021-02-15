Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü - Son Dakika
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Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü

15.02.2021 12:27
Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR'da gece yarısından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

AFYONKARAHİSAR'da gece yarısından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda kavşak noktası olan kentteki şehirler arası yollarda herhangi bir aksama yaşanmazken, ekipler hazır bekletiliyor.

Kentte saat 02.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Kent kısa sürede beyaza bürünürken, Afyonkarahisar Valiliği, il genelinde bugün başlayacak yüz yüze eğitimin bir gün süreyle ertelenmesine karar verdi. Kentin işlek caddelerinde kar erirken, kaldırımlarda biriken karı ise Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlik ekipleri solüsyon ile temizlemeye çalıştı.Ulaşımda kavşak noktası halindeki Afyonkarahisar'da şehirler arası yollarda da kar etkisini gösterdi. Şehirler arası yollarda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, kapanma ihtimaline karşı müdahale ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.


Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü
Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü
Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü
Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü
YORUMLAR
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Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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