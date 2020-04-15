Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Karaman'da da tahliyeler başladı. Kapılı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarının önünde polis ekipleri güvenlik önemi alırken, tahliye edilecek hükümlülerin yakınlarının cezaevlerinin önüne gitmesi engellendi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray 'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

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