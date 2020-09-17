Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın denetimi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın açıklaması KARAMAN - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini ve lokantaları denetledi Işık, vatandaşlardan maske takmasını ve sosyal mesafe kuralına uymasını istedi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın denetimi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın açıklaması

KARAMAN - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini ve lokantaları denetledi Işık, vatandaşlardan maske takmasını ve sosyal mesafe kuralına uymasını istedi.

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Koronavirüs vakalarının tüm dünyada artış gösterdiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Karantinaya aldığımız kişilerin dolaşımını engellemek için 350 ekip oluşturduk. Bu 350 ekip, her evi, günde en az bir kere olmak üzere saati belli olmadan denetliyor. Evde olmayanlar hakkında ikinci kez adres değişikliği mi var ya da başka bir nedenle mi dışarıda, hastanede mi değil mi, o kontrolleri de yaptıktan sonra, evde bulamazsak bunları zorunlu olarak yurda alıyoruz. Şu anda yurda aldığımız kişi sayısı 10. Karaman halkından ricam lütfen evlerinde kalsınlar. Özellikle karantina altında olanlar evlerinde kalsın. Aksi halde mecburen onları yurtlarda misafir etmek zorunda kalacağız. Yurtta kalmak isteyenleri de misafir ediyoruz. Yurtta kalırken vatandaşlarımızdan ücret almıyoruz."

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Koronavirüs, Aksaray, Karaman, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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