Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı, Konfetili Kutlama

Afyonkarahisar Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı, Konfetili Kutlama

1 saat önce

Afyonkarahisar'da bir kafe çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 155 İhbar Hattı'nı arayarak kavga ihbarında bulundu.

Afyonkarahisar'da bir kafe çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 155 İhbar Hattı'nı arayarak kavga ihbarında bulundu. Çalışanlar kısa sürede olay yerine gelen Yunus timlerini konfeti ve pastayla karşılayıp sürpriz yaptı.

Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden 2. Dumlupınar'da bir kafe çalışanları, polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Önce 155 İhbar Hattı'nı arayan çalışanlar kavga ihbarında bulundu. 3 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, konfeti ve pastayla karşılandı. Kafe çalışanları polis ekipleri için hazırladıkları pastayı keserek ikram etti. Polisler kendilerine yapılan sürprizden dolayı işletme çalışanlarına teşekkür etti.

İşletme çalışanları, Bugün polislerimizin 174. kuruluş yıl dönümüne özel arkadaşlar arasında bir şaka yapmak istedik. Emniyeti arayıp Dumlupınar şubede olay olduğunu, acil ekip yönlendirmelerini istedik. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da bizi kırmadılar 3 dakika içerisinde tüm ekip buradaydı. Güzel bir kutlama yaptık dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:39 Kaynak: DHA
Polis, kavga, Afyon, Güncel
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