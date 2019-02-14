Afyonkarahisar Kayıp Başvurusunda Bulunduğu Dini Nikahlı Eşini Öldürüp Yaktığını İtiraf Etti

Afyonkarahisar'da 10 gün önce birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın kaybolduğu ihbarını yapan K.A. adlı kadın, dini nikahla yaşadığı adamı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf etti.

Afyonkarahisar'da 10 gün önce birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın kaybolduğu ihbarını yapan K.A. adlı kadın, dini nikahla yaşadığı adamı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf etti. Polis tandırda arama yaparken kadını gözaltına aldı.



Sultandağı ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Abdullah Gazi Akbıyık'ın 10 gün önce kaybolduğunu söyleyen K.A., Sultandağı ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. K.A., Akbıyık'ı bulabilmek için özel bir televizyon kanalına da çıktı. İhbar üzerine emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ



Yapılan soruşturmalar neticesinde Akbıyık'ın izine rastlanamazken şüpheler K.A.?ya yöneldi. Polisin sorgusunun ardından K.A., Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürdüğünü ve daha sonra evin bahçesindeki tandırda yaktığını itiraf etti. K.A.?nın itirafı üzerine polis ekipleri evin bulunduğu alanda çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde, tandırda ve bahçede araştırma yaparak Akbıyık'a ait izler ve küllere ulaşmaya çalıştı. Ekmek yapımında kullanılan tandır kulübesinde elde edilen deliler olay yeri inceleme ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumuna incelenmek üzere gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, K.A. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.



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