Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

19.12.2020 12:15
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke geneline hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncüsü uygulanırken, Afyonkarahisar'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke geneline hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncüsü uygulanırken, Afyonkarahisar'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Afyonkarahisar'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarına sessizlik hakim oldu. Kentte Bankalar Caddesi, 2. Dumlupınar Caddesi, Basın Caddesi ve Ordu Bulvarı'nda sadece izin belgesi olan kişiler hareket halinde olurken vatandaşlar kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmadı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'da 7 uygulama noktasında araç ve yayaları durarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan kişilere tutanak tutuldu.


Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık         
11:19
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
SGK, koronadan vefat eden sağlıkçıların SGK, koronadan vefat eden sağlıkçıların "meslek hastalığı" işlemlerine dair yol haritasını belirledi         
09:33
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 12:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei