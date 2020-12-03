Afyonkarahisar Kızılay Şube Başkanı istifa etti - Son Dakika

Afyonkarahisar Kızılay Şube Başkanı istifa etti

03.12.2020 12:45
Afyonkarahisar Kızılay Şube Başkanı istifa etti, System.String[]

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresinde AK Parti Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Fatih Okyar, düzenlediği basın toplantısında Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresinde AK Parti Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Fatih Okyar, düzenlediği basın toplantısında Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türk Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Okyar burada yaptığı konuşmada Türk Kızılay Derneği'nin siyaset bir üstü kurum olduğunu ifade ederek, istifasını açıkladı. Okyar konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz siyaset gömleğini bırakarak bu işi girdiğimizi söylemiştik. 2 yıllık süreçte güzel, şeffaf çalışmalar yaptık. Bildiğiniz üzere geçen hafta yapılan AK Parti İl Kongresinde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Bu süreçte kendimi biraz test etme fırsatı da buldum. Hem basınımızda hem toplumumuzda hiçbir olumsuz tepki duymadım. Bu da bana ayrı bir gurur veriyor. Ben bu olumlu ortama rağmen Kızılay İl Başkanlığı görevine devam etmeyi etik bulmadım. Çünkü dediğim gibi Kızılay'ın partiler üstü bir misyonu var. Aslında yasal olarak hiçbir engelli yok. Herhangi bir siyasi partinin yönetim kurulu üyeliği yapmam Kızılay şube başkanlığı yapmama engel değil. Ben bu kararı almadan önce genel merkezimizle, yönetimim ve arkadaşlarımla görüştüm. Onlar benim bu görevi kesinlikle bırakmamı istemediler ama ben Fatih Okyar olarak kendime yakıştıramadığım için bu kutsal görevi bırakıyorum." - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kızılay Şube Başkanı istifa etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Kızılay Şube Başkanı istifa etti - Son Dakika


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