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Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2...
6 saat önce
Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:30 Kaynak: AA
Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu