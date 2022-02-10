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Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik normal seyrine döndü - Son Dakika

Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik normal seyrine döndü

10.02.2022 14:08
Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik normal seyrine döndü

Tipi ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan Afyonkarahisar-Konya karayolu Karayolları ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açılırken, yolda şuanda trafik normal seyrinde işliyor.

Tipi ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan Afyonkarahisar- Konya karayolu Karayolları ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açılırken, yolda şuanda trafik normal seyrinde işliyor.

Kentin en önemli şehir bağlantı yollarından biri olan Afyonkarahisar-Konya karayolu dün gece geç saatlerde yaşanan tipi ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar ve güvenlik gerekçesi ile yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasının ardından Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler kar küreme, tuzlama araçları ve iş makineleri ile yoğun bir mesai harcayarak karayolunu tekrar ulaşıma açtı. Gecenin ilerleyen saatlerinde karayolunda trafik normal seyrine dönmeye başlarken, günün ilk ışıklarıyla beraber ekipler yol kenarları ve kavşaklarda biriken karları temizledi. Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik normal seyrinde işlemeye devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik normal seyrine döndü

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Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik normal seyrine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik normal seyrine döndü - Son Dakika
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