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AFYONKARAHİSAR KURSİYERLER YAPTIKLARI GİYSİLERİ SERGİLEDİ

17 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin giyim kursuna katılan kursiyerler yıl sonu sergisinde 50 kuruş ile 15 lira arası maliyetle ürettikleri giysileri sergiledi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin giyim kursuna katılan kursiyerler yıl sonu sergisinde 50 kuruş ile 15 lira arası maliyetle ürettikleri giysileri sergiledi.
Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan giyim kurusuna 30 kursiyer katıldı. 12 hafta ve 360 saat süren giyim kursunda kursiyerler 50 kuruş ile 15 lira arası maliyetle çok sayıda kadın giysisi üretti. Üretilen giysiler Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Serginin açılışına Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daire amirleri, kursiyerler ve yakınları katıldı. Sergi açılışı protokol tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirilirken, protokol üyeleri başarılı kursiyerlere belgelerini takdim etti.
Kaymakam Eflatun Can Tortop, Gayet güzel eserleriniz, çalışmalarınız olmuş. Bu çalışmalarınız burada kalmazsa, özel hayatınızda da yapmaya, üretmeye devam ederseniz bu kursların katkısını en üst seviyeye ulaştırmış olursunuz dedi.
Kurs öğretmeni Mine Gökçetin, Ürünlerimizin maliyetleri 50 kuruş ile 15 lira arasında değişiyor. Çok iyi çalışan bir kursiyer bir ya da iki günde bir ürün elde edebilir. 15 liraya mal edilen ürünün piyasa değeri 80 ile 100 lira arasında değişebilir. Kursiyerlerimiz hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de güzel vakit geçiriyor. Kursiyerlerimiz sosyalleşmiş de oluyor diye konuştu.
Kursiyerlerden Gülsan Güler de Gelinlerime giysi yaptım. Ama ileride sipariş de alabilirim. Maliyetleri çok düşük 50 kuruş, 1 lira, 2 lira 50 kuruş, 15 lirayı ancak buluyor dedi.
AFYONKARAHİSAR KURSİYERLER YAPTIKLARI GİYSİLERİ SERGİLEDİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
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