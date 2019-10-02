Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar kuş cenneti acıgöl'de flamingo şöleni
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Afyonkarahisar kuş cenneti acıgöl'de flamingo şöleni

1 saat önce

Kuş cenneti Acıgöl'de flamingo şöleniAfyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki kuş cenneti Acıgöl'de toplanan flamingolar görsel şölen oluşturdu.

Afyonkarahisar kuş cenneti acıgöl'de flamingo şöleni, System.String[]

Kuş cenneti Acıgöl'de flamingo şöleni

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki kuş cenneti Acıgöl'de toplanan flamingolar görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Başmakçı'daki Acıgöl sonbaharın gelişiyle kuşların uğrak yeri oldu. Özellikle flamingolar başta olmak üzere taykuşu, akça cılıbıt, kılıçgaga ve gülen sumru gibi kuşlar Acıgöl'de son dönemde sıklıkla görülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından flamingoların gölün üzerindeki uçuşları ve suyla dansı havadan görüntülendi. Flamingoların yarattığı görsel şölen hayran bıraktı.

Başmakçı, Türkiye, Acıgöl, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
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