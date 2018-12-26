Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu Trafiğe Kapandı

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu, bir tırın kaza yapması sonucu uzun süre trafiğe kapandı.

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu, bir tırın kaza yapması sonucu uzun süre trafiğe kapandı.



Afyonkarahisar'da dün gece aralıksız süren kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde karayollarında buzlanma meydana geldi. Meteoroloji ve Karayolları ekiplerince uyarıların yapıldığı buzlanma sonucunda Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 20. kilometresinde bir tırın kayarak aydınlatma direğine çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda trafik yaklaşık 1 saat durdu. Ekipler tarafından açılan Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda trafik kontrollü bir şekilde ilerliyor. - AFYONKARAHİSAR

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