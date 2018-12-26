Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu Trafiğe Kapandı

Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu Trafiğe Kapandı

1 saat önce

- Afyonkarahisar-Kütahya karayolu trafiğe kapandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Kütahya karayolu, bir tırın kaza yapması sonucu uzun süre trafiğe kapandı.

- Afyonkarahisar- Kütahya karayolu trafiğe kapandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Kütahya karayolu, bir tırın kaza yapması sonucu uzun süre trafiğe kapandı.
Afyonkarahisar'da dün gece aralıksız süren kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde karayollarında buzlanma meydana geldi. Meteoroloji ve Karayolları ekiplerince uyarıların yapıldığı buzlanma sonucunda Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 20. kilometresinde bir tırın kayarak aydınlatma direğine çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda trafik yaklaşık 1 saat durdu. Ekipler tarafından açılan Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda trafik kontrollü bir şekilde ilerliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:47 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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