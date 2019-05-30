Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR KUYUMCU DÜKKANINDAN 43 BİN LİRALIK KÜPE ÇALDILAR, SOYGUN ANI KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

AFYONKARAHİSAR KUYUMCU DÜKKANINDAN 43 BİN LİRALIK KÜPE ÇALDILAR, SOYGUN ANI KAMERADA

39 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren, yüzleri peçeli 3 kadın, 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldıktan sonra kaçtı.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren, yüzleri peçeli 3 kadın, 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldıktan sonra kaçtı. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, 3 kadın aranıyor. Soygun anı ise kameraya yansıdı.
Şuhut merkezdeki kuyumcu dükkanına öğle saatlerinde giren siyah çarşaf giyen yüzleri peçeli 3 kadın, kuyumcu Yalçın Yener'i oyalayarak, el çabukluğuyla 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldı. Şüpheliler dükkandan ayrıldıktan sonra tezgahtaki küpelerin olmadığını fark eden Yener, polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hırsızlarla bağlantılı olduğu düşünülen Müslüm P. (35) yönetimindeki 06 AN 2185 plakalı aracı durdurdu. Polis, Müslüm P.'yi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Müslüm P.'nin ifadesine başvurdu. Polis, olayda gözcülük yaptığı belirlenen Müslüm P.'nin akrabaları Birol P. (29) ile Eren P.'yi (17) de Şuhut ilçesinde gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüphelilerden Birol P.'nin çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polis, 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
SOYGUN ANI KAMERADA
Diğer yandan soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların alışveriş bahanesiyle kuyumcunun dikkatini dağıttığı, bir kadının ise küpelerin olduğu tablayı çarşafının altına gizlediği görülüyor.
AFYONKARAHİSAR KUYUMCU DÜKKANINDAN 43 BİN LİRALIK KÜPE ÇALDILAR, SOYGUN ANI KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:04 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR KUYUMCU DÜKKANINDAN 43 BİN LİRALIK KÜPE ÇALDILAR, SOYGUN ANI KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]