Afyonkarahisar LGS birincisi ödüllendirildi

Afyonkarahisar LGS birincisi ödüllendirildiAFYONKARAHİSAR - Liselere Geçiş Sınavında soruların tamamını doğru cevaplandırarak 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden Afyonkarahisar'ın Şemsettin Karahisari Ortaokulu öğrencisi Elif Lale Özdemir'i Okul Müdürü Necan Dündar çeyrek altın ve plaketle ödüllendirdi.Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu öğrencilerinden Elif Lale Özdemir, geçtiğimiz günler yapılan LGS sorularının tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Elif Lale'nin bu başarısını Şemsettin Karahisari Ortaokulu Müdürü Necan Dündar ve okul öğretmenleri kutladı. Elif Lale Özdemir'i kutlamak için okul içerisinde bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Elif Lale'ye çeyrek altın ve plaket takdim edildi. Okul Müdürü Dündar, Elif Lale Özdemir'i ve ailesini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.GENETİK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUMElde ettiği başarını ilkokul yıllarından beri düzenli çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen Elif Lale Özdemir, ileride genetik mühendisi olmak istediğini belirtti. Özdemir, "Mutluyum tabi bu büyük bir başarıdır. Öncelikle ben dersi çok iyi dinleyen bir öğrenciyim. Ben aşırı olmamakla birlikte test çözdüm. Bunların kaliteli olmasına dikkat ettim. Yanlışlarımı öğretmenlerime sorarak öğrendim. Sürekli deneme çözdüm. Kesinlikle ben ilkokuldan beri düzenli çalışan birisiyim. Ben günde süre olarak değil de test 200-250 tane test çözerek çalışıyorum. Ben ileride genetik mühendisi olmak istiyorum" dedi.OKUL KURSLARINA KATILARAK BAŞARIYI SAĞLADIElif Lale'nin annesi Sultan Seven Özdemir ise, öğrencilerin her zaman motivasyonlarını yüksek tutmak gerektiğini söyledi. Düzenli çalışmanın önemine değinen anne Özdemir şu ifadelere yer verdi;"Bundan sonra sınava girecek öğrenci ailelerine şunu söylemek isterim. Öğrenciyi kesinlikle yormamak gerekiyor. Yani motivasyonunu yüksek tutmak gerekiyor. Biz okuldan geldikten sonra 2-3 saat onun motivasyonunu yükseltmek için sohbet ederdik. Daha sonra motivasyonu sağladıktan sonra ders çalışamaya geçerdi. Yanlışları olduğunda mutlaka öğretmenlerine sorardı. Benim çocuğum kurs kurs gezmedi. Okul öğretmenlerini dinleyerek, okul kurslarına gelerek o şekilde başarıyı sağladı."KİTAP OKUMAYI SEVEN BİR ÖĞRENCİYDİElif Lale'nin Babası Fatih Özdemir ise, Elif Lale'nin kitap okumayı seven bir öğrenci olduğunu belirtti. Elde ettiği başarıda kitap okumanın etkisinin yüksek olduğunu kaydeden Özdemir şöyle konuştu;"Elif Lale kitap okumaya seven bir öğrenciydi. Bu başarısının en büyük etkenlerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Kendisi de ifade etti zaten ilkokuldan beri düzenli olarak çalışan bir çocuğumuz var. Bu başarıyı bekliyorduk. Umduğumuzu da elde ettik çok şükür.