Afyonkarahisar'lı Nisa Maya'dan Rekor Başarı - Son Dakika

Afyonkarahisar'lı Nisa Maya'dan Rekor Başarı

Afyonkarahisar'lı Nisa Maya'dan Rekor Başarı 1dakikada 109 sözcük yazarak tarihe geçti Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Nisa Maya Tunçoğlu, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası finallerinde dakikada 109 sözcük yazıp dünya şampiyonu olarak...

Afyonkarahisar'lı Nisa Maya'dan Rekor Başarı 1dakikada 109 sözcük yazarak tarihe geçti AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Nisa Maya Tunçoğlu, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası finallerinde dakikada 109 sözcük yazıp dünya şampiyonu olarak Afyonkarahisar'ı gururlandırdı. Sandıklı'da yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Nisa Maya Tunçoğlu, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda dakikada 109 sözcük yazıp yarışmaya katılan bin 490 rakibini geride bırakarak "F klavyede" dünya şampiyonu oldu. Tunçoğlu'nun başarısı bununla sınırlı kalmazken, çok dilli yarışlarda da 15 dilde net 47 bin 366 vuruşla dünya şampiyonluğunu elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya rekoru kırarak Dünya Şampiyonu olan Nisa Maya Tunçoğlu'nu telefonla arayıp tebrik ederek makamına davet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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