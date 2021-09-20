Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası seçimlerine doğru - Son Dakika

Afyonkarahisar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ve Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dilek, Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Bir kafeteryada basın toplantısı düzenleyen Dilek, aile olarak 80 yıldır Afyonkarahisar Sanayi Sitesinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde Ocak ve Mart ayları arasında yapılacak olan Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladığını belirten Dilek, şunları söyledi:

"Yaklaşık üç dönemdir odamızın yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Bana bu fırsatı tanıyan Başkanımız Mahmut Emin Birliktir'e teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu için yol arkadaşlar esnaflardan oluşacak. Hedeflediğimiz kitlemiz esnaf burada hiçbir siyasi beklenti ve çevre güdülmemektedir. Yaklaşık 81 tane meslek gurubumuz var. Yönetim kurulunu ve denetim kurulunu oluştururken tüm meslek guruplarını içine alan bir yönetim oluşturmaya çalışacağım."

Başkan adayı Dilek, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.