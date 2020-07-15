Afyonkarahisar merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Afyonkarahisar merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü muvazzaf astsubay, 4'ü askeri liseden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü muvazzaf astsubay, 4'ü askeri liseden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanması soruşturması kapsamında polis Afyonkarahisar merkezli Eskişehir ve Malatya'da 3 kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 'Ankesörlü Sabit Hatlar ve Büfelerden'den ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf Astsubay, 4'ü askeri liseden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 8 şahıs gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 22:03 Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı