Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı

17.03.2021 11:45
Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı kişilerin banka hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ile Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere yaptıkları baskında 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, el bombası, 98 mermi ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Polisteki sorguları devam eden şüphelilerin, 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, İstanbul, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor         
11:20
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı         
11:03
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı         
10:02
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek         
09:29
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 11:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei