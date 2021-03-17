Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı kişilerin banka hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ile Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere yaptıkları baskında 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, el bombası, 98 mermi ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Polisteki sorguları devam eden şüphelilerin, 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürüldü.