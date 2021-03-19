Afyonkarahisar merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Polis ekipleri, 17 Mart'ta yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı kişilerin banka hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı