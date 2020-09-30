Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonuna 4 gözaltı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR merkezli Uşak ve Ankara'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda 1'i muvazzaf asker, 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker ve 3 askeri okullardan ilişiği kesilen şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Ç.D. ve F.K. Uşak'ta, B.U. ve muvazzaf L.G. ise Ankara'da gözaltına alındı. Uşak ve Ankara'da işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Afyonkarahisar'a getirildi.