Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Afyonkarahisar merkezli Eskişehir ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar gözaltına alınan 4'ü muvazzaf asker, 4'ü askeri liseden atılan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Afyonkarahisar merkezli Eskişehir ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar gözaltına alınan 4'ü muvazzaf asker, 4'ü askeri liseden atılan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 1'i tutuklanırken 5'i ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyelerince ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan Eskişehir ve Malatya'da da bir çok adrese yapılan baskınlardan 4'ü muvazzaf, 4'ü de daha önceden askeri liseden atılan 8 şüpheli gözaltına alındı.


Şahıslardan S.G. ile T.A., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.


Operasyonda gözaltına alınan diğer 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yurt dışı yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, muvazzaf askerlerden 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Eskişehir, Malatya, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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